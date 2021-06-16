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Саммит РФ - США прошел конструктивно, враждебности не было, заявил Путин

19:17 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах в среду в Женеве с американским коллегой Джо Байденом не было враждебности, разговор прошел конструктивно.

"Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США.

Украинская проблематика обсуждалась на встрече с президентом США Джо Байденом, американский президент согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские договоренности. Сообщил Владимир Путин журналистам.

"Что касается Украины, то, да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал он.

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