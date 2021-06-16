Власти Кузбасса объявили об обязательной вакцинации от ковида работников ряда сфер
20:20 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Кемеровской области обязали в течение двух месяцев обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работников организаций и индивидуальных предпринимателей ряда сфер, а также госслужащих. Об этом сообщается в среду в официальном телеграм-канале регионального правительства.
"Всем организациям, индивидуальным предпринимателям (из таких сфер, как торговля и услуги - прим. ТАСС), сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. В период до 17 июня нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17 августа - второй компонент вакцины. Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 21:20 16.06.2021
- Появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и США - Байден
- 21:17 16.06.2021
- Михаил Мишустин обсудил с Андреем Воробьевым борьбу с коронавирусом в Подмосковье
- 20:50 16.06.2021
- Байден заявил, что на саммите подтвердил поддержку Украины со стороны США
- 20:46 16.06.2021
- Байден заявил Путину, что его "повестка дня" не направлена против РФ
- 20:43 16.06.2021
- Россия и США должны договориться о "правилах игры" - Байден
- 20:02 16.06.2021
- Байден заявил, что не противится экономическому сотрудничеству США и РФ
- 19:47 16.06.2021
- Путин заявил, что у него не было и не может быть иллюзий относительно отношений с США
- 19:35 16.06.2021
- Россия не проводит военных учений возле границ США, а американцы это делают сейчас - Путин
- 19:32 16.06.2021
- Навальный нарушал закон в РФ и вернулся в Россию, поскольку хотел быть задержанным - Путин
- 19:30 16.06.2021
- Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена про слова об "убийце"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать