Власти Кузбасса объявили об обязательной вакцинации от ковида работников ряда сфер

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Кемеровской области обязали в течение двух месяцев обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работников организаций и индивидуальных предпринимателей ряда сфер, а также госслужащих. Об этом сообщается в среду в официальном телеграм-канале регионального правительства.

"Всем организациям, индивидуальным предпринимателям (из таких сфер, как торговля и услуги - прим. ТАСС), сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. В период до 17 июня нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17 августа - второй компонент вакцины. Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.