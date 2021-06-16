Россия и США должны договориться о "правилах игры" - Байден

20:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США должны договориться о "правилах игры" во взаимоотношениях. Такое заявление сделал в среду президент США Джо Байден после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я сказал президенту Путину, что нам нужны базовые правила игры", - сказал он.