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Россия и США должны договориться о "правилах игры" - Байден

20:43 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США должны договориться о "правилах игры" во взаимоотношениях. Такое заявление сделал в среду президент США Джо Байден после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я сказал президенту Путину, что нам нужны базовые правила игры", - сказал он.

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