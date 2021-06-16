Байден заявил, что не противится экономическому сотрудничеству США и РФ
20:02 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США не противится американо-российскому сотрудничеству, когда Россия действует в рамках международных норм. Об этом заявил в среду американский президент Джо Байден на пресс- конференции по итогам саммита США и РФ.
"Кстати, мы говорили о торговле. У меня нет никаких проблем с ведением бизнеса с Россией, пока они занимаются этим на основании международных норм. В наших интересах, чтобы российский народ преуспевал в экономическом плане. У меня нет с этим проблем", - отметил он.
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