Михаил Мишустин обсудил с Андреем Воробьевым борьбу с коронавирусом в Подмосковье
21:17 16.06.2021
|Фото с сайта правительства РФ
«Ситуация сложная, мы опять начали разворачивать дополнительные койки. И сейчас на первый план выходит вакцинация, – рассказал Андрей Воробьев. – В этом нам, конечно, помогает федеральный Центр – нехватки вакцин у нас нет, пунктов, где можно сделать прививку, тоже достаточно». ⠀
Помимо коронавируса речь на встрече шла и об экологии. Свалки в Подмосковье закрыли давно, сейчас в регионе ведут их рекультивациию. Это довольно дорогостоящий, но крайне необходимый процесс, который должен поставить жирную точку в вопросе. Андрей Воробьёв поблагодарил федеральные власти за поддержку этой работы: «Спасибо правительству: на эти цели нам выделили дополнительно 1,3 миллиарда рублей. Благодаря этому рекультивацию мы можем начать на год раньше».
Другая важная история – оздоровление Волги. Это федеральный проект, который касается сразу семи подмосковных округов, где живут 1,2 млн человек. Губернатор отметил, что в регионе ведется активная работа по улучшению качества воды и снижению выбросов в реку.
Еще одна важная тема, затронутая в разговоре, – дольщики. «Президент поставил перед нами четкую задачу – решить этот болезненный вопрос до 2023 года, – отметил Андрей Воробьёв. – Сейчас в Подмосковье их осталось 33,7 тыс. Та поддержка, которую мы получаем от федерального правительства, говорит о том, что в сроки мы уложимся».
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