В Латвии по подозрению в шпионаже задержан гражданин РФ

22:40 Источник: Эхо Москвы

В Латвии по подозрению в шпионаже задержан гражданин России. Он является фигурантом дела, по которому проходит депутат парламента и бывший министр внутренних дел Янис Адамсонс. Имя задержанного не сообщается. Ранее сам парламентарий был арестован судом Риги. Адамсонс обвинения отвергает. Эхо Москвы