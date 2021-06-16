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НОВОСТИ

В Латвии по подозрению в шпионаже задержан гражданин РФ

22:40 16.06.2021 Источник: Эхо Москвы

В Латвии по подозрению в шпионаже задержан гражданин России. Он является фигурантом дела, по которому проходит депутат парламента и бывший министр внутренних дел Янис Адамсонс. Имя задержанного не сообщается. Ранее сам парламентарий был арестован судом Риги. Адамсонс обвинения отвергает.  Эхо Москвы

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