Племянница бен Ладена заявила в Женеве, что "Трамп победил"
09:20 17.06.2021 Источник: Газета.Ru
Племянница бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России)Усамы бен Ладена Нур бен Ладен опротестовала российско-американский саммит, сообщает The Hill.
Родственница бен Ладена появилась в Женеве, где проплыла на лодке, держа в руках плакат с заявлением о победе на выборах президента США бывшего главы государства Дональда Трампа.
Видеозапись протеста публикует издание Recount на своей странице в Twitter. На кадрах видно, как племянница экс-главы террористической организации поднимает плакат с надписью «Трамп победил».
Как пишет The Hill, Нур бен Ладен является активной сторонницей Трампа и протестует в Женеве несколько дней, несмотря на угрозы швейцарской полиции арестовать ее. Газета.Ru
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