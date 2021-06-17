0
0
113
НОВОСТИ

Племянница бен Ладена заявила в Женеве, что "Трамп победил"

09:20 17.06.2021 Источник: Газета.Ru

Племянница бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России)Усамы бен Ладена Нур бен Ладен опротестовала российско-американский саммит, сообщает The Hill.

Родственница бен Ладена появилась в Женеве, где проплыла на лодке, держа в руках плакат с заявлением о победе на выборах президента США бывшего главы государства Дональда Трампа.

Видеозапись протеста публикует издание Recount на своей странице в Twitter. На кадрах видно, как племянница экс-главы террористической организации поднимает плакат с надписью «Трамп победил».

Как пишет The Hill, Нур бен Ладен является активной сторонницей Трампа и протестует в Женеве несколько дней, несмотря на угрозы швейцарской полиции арестовать ее.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 17.06.2021
Россия вернулась на 45-е место в рейтинге конкурентоспособности
0
0
10:00 17.06.2021
Президент Украины прокомментировал открытие русских школ в стране
0
19
09:32 17.06.2021
Мощные "потопы" ожидаются сегодня в ряде южных регионов России
0
85
09:05 17.06.2021
Антитела не нарабатывают до 10% вакцинированных от коронавируса - Проценко
0
139
09:00 17.06.2021
Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами
0
128
08:55 17.06.2021
"Фортуна" начала укладку второй нитки "Северного потока— 2" на максимальной скорости
0
178
08:44 17.06.2021
COVID-19: врачи рекомендуют не надеяться на появление коллективного иммунитета, а как можно скорее прививаться
0
139
08:31 17.06.2021
Генпрокуратура ДНР начала проверку об участии Протасевича в преступлениях в Донбассе — Пушилин
0
158
08:23 17.06.2021
ДНР обвинила Украину в дезинформации об обстрелах в Донбассе
0
183
08:12 17.06.2021
Москва станет полигоном для отработки механизма обязательной вакцинации среди населения – депутат
0
212

Возврат к списку