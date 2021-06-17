0
0
138
НОВОСТИ

В России выявили свыше 14 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 057, до 5 264 047. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 205, до 4 839 705. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 416 против 396 днем ранее; это максимальный показатель с 23 марта. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 127 992 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 17.06.2021
Песков поддержал рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов
0
0
13:00 17.06.2021
Госдума приняла закон о регулировании зарубежных IT-гигантов
0
24
12:32 17.06.2021
Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Путина и Байдена на саммите в Женеве
0
93
12:20 17.06.2021
У петербургского депутата Максима Резника проходят обыски
0
99
12:05 17.06.2021
В Москве выявили 6 195 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
113
11:39 17.06.2021
Павел Астахов рассказал, почему решение об обязательной вакцинации в некоторых сферах обосновано
0
161
11:32 17.06.2021
Экс-помощник главы Пентагона согласен, что США создают препятствия стабильным отношениям
0
175
11:27 17.06.2021
Евгений Попов о российско-американском саммите в Женеве: Это "бой без правил"
0
213
11:20 17.06.2021
Китайский эпидемиолог уверен, что искать источник коронавируса следует в США
0
190
11:05 17.06.2021
Более 200 домов подтоплены в Керчи, обесточены больница и центр города
0
183

Возврат к списку