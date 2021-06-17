В России выявили свыше 14 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 057, до 5 264 047. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 205, до 4 839 705. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 416 против 396 днем ранее; это максимальный показатель с 23 марта. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 127 992 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.
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