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У петербургского депутата Максима Резника проходят обыски

12:20 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обыски проходят в квартире депутата Законодательного собрания Санкт- Петербурга Максима Резника, причина следственных действий пока неизвестна. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале политика.

"У Максима Резника проходят обыски. <…> Связи с Резником нет. Формальная причина следственных действий пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что следственные действия проводятся в квартире матери Резника и на его даче.

"Обыск в квартире и на даче Резника завершился. Депутата везут на допрос", - сообщается в его микроблоге в Twitter.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС проведение следственных действий в квартире депутата.

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