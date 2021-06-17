Роскомнадзор подтвердил, что начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам VyprVPN и Opera VPN, которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете.

"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", - говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в четверг на сайте.