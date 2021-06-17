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Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах

18:07 17.06.2021

Спортивную инфраструктуру юго-востока Москвы будут развивать и там могут появиться новые дворовые площадки для воркаута. Ранее москвичи записали видеообращение к депутату Государственной думы Петру Толстому, представляющему в парламенте Люблинский избирательный округ с просьбой помочь с организацией площадок для воркаута во дворах на улицах Краснодонской и Краснодарской. Дворы благоустроили и отремонтировали в 2018 и в нынешем году. На Краснодарской даже установили основу под зону воркаута, но спортинвентарь так и не появился.

Горожане собрали подписи активистов, чтобы передать их депутату Толстому, который неоднократно заявлял, что спортивная инфраструктура должна быть доступна во всех районах столицы, а у каждого москвича должна быть возможность заниматься спортом и физкультурой рядом с домом в любое удобное время. Толстой, ранее обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о содействии в строительстве нового ФОКа в районе Выхино-Жулебино, а также взял под контроль возведение нового катка в Капотне.

Жители Люблина надеются, что воркаут-площадки на улицах Краснодонской и Краснодарской появятся уже в нынешнем году.

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