Рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом составил более 32% - Мурашко

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа госпитализированных с коронавирусом пациентов в РФ за последнее время составил 32,5%. В реанимации сейчас находятся более 3 тыс. пациентов с ковидом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Рост госпитализации составил 32,5%. <...> Увеличилось количество пациентов, находящихся в том числе в отделениях реанимации. Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет более 3 тысяч человек", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.