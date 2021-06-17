0
0
103
НОВОСТИ

Рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом составил более 32% - Мурашко

21:20 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа госпитализированных с коронавирусом пациентов в РФ за последнее время составил 32,5%. В реанимации сейчас находятся более 3 тыс. пациентов с ковидом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Рост госпитализации составил 32,5%. <...> Увеличилось количество пациентов, находящихся в том числе в отделениях реанимации. Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет более 3 тысяч человек", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 17.06.2021
США уведомили РФ о шагах, которые могут предпринять в случае непринятия мер против хакеров
0
61
21:24 17.06.2021
Рестораторы предложили мэру Москвы эксперимент по COVID-free зонам
0
118
20:40 17.06.2021
Байден и Эрдоган не достигли договоренности по С-400
0
159
20:00 17.06.2021
Лавров подчеркнул в беседе с Раабом важность отказа Лондона от провокационной риторики
0
208
19:34 17.06.2021
Доктор Румянцев заявил о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей
0
214
19:20 17.06.2021
Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается - мэр
0
282
18:40 17.06.2021
Депутата Заксобрания Петербурга Резника задержали после обысков у него
0
298
18:35 17.06.2021
В честь туристического города Волоколамска назовут самолет авиакомпании «Россия»
0
262
18:07 17.06.2021
Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах
0
277
18:00 17.06.2021
Байден в Женеве посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая, сообщила Нуланд
0
357

Возврат к списку