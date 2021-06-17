Рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом составил более 32% - Мурашко
21:20 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост числа госпитализированных с коронавирусом пациентов в РФ за последнее время составил 32,5%. В реанимации сейчас находятся более 3 тыс. пациентов с ковидом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Рост госпитализации составил 32,5%. <...> Увеличилось количество пациентов, находящихся в том числе в отделениях реанимации. Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет более 3 тысяч человек", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
НОВОСТИ
- 22:00 17.06.2021
- США уведомили РФ о шагах, которые могут предпринять в случае непринятия мер против хакеров
- 21:24 17.06.2021
- Рестораторы предложили мэру Москвы эксперимент по COVID-free зонам
- 20:40 17.06.2021
- Байден и Эрдоган не достигли договоренности по С-400
- 20:00 17.06.2021
- Лавров подчеркнул в беседе с Раабом важность отказа Лондона от провокационной риторики
- 19:34 17.06.2021
- Доктор Румянцев заявил о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей
- 19:20 17.06.2021
- Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается - мэр
- 18:40 17.06.2021
- Депутата Заксобрания Петербурга Резника задержали после обысков у него
- 18:35 17.06.2021
- В честь туристического города Волоколамска назовут самолет авиакомпании «Россия»
- 18:07 17.06.2021
- Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах
- 18:00 17.06.2021
- Байден в Женеве посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая, сообщила Нуланд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать