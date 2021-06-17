Рестораторы предложили мэру Москвы эксперимент по COVID-free зонам

21:24

В Москве обсуждают идею проведения особого эксперимента с общественными зонами, свободными от коронавируса. Такую идею предложили столичные рестораторы на встрече с мэром Сергеем Собяниным.

«Главным санитарным врачом города Москвы было принято решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании, - констатировал градоначальник. - Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся». Московские рестораторы поддержали решения, которые должны остановить распространение коронавируса в мегаполисе и предложили мэру Москвы провести в столице эксперимент, установив свободные от COVID-19 общественные зоны. Все сотрудники компаний, в которых будет установлена такая зона, пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, в ходе которого будут проверять у посетителей документы о вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.

Рестораторы и представители городских властей озабочены стремительным ростом заболеваемость COVID-19 в Москве, что опасно закрытием ресторанов, кафе и баров. В 2020 году в Москве на некоторое время предприятия этой индустрии были закрыты, что привело многомиллионным убыткам отрасли и никто не желает повторения той ситуации.