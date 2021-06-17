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США уведомили РФ о шагах, которые могут предпринять в случае непринятия мер против хакеров

22:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты уведомили Россию на саммите в Женеве о мерах, которые они могут принять, если Москва не будет привлекать к ответственности преступников-хакеров. Об этом заявил в четверг помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на спецбрифинге для журналистов по итогам европейского турне президента США Джо Байдена.

"[Мы] также изложили <...> России некоторые четкие ожидания и также донесли до них, какие у нас есть возможности в случае, если они решат не предпринимать действий в отношении преступников, которые совершают атаки на нашу критически важную инфраструктуру с территории России", - сказал он.

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