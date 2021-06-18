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НОВОСТИ

В Самарской области из-за ситуации с коронавирусом отменили Грушинский фестиваль

09:20 18.06.2021 Источник: Эхо Москвы

В Самарской области из-за ситуации с коронавирусом отменили знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни. До этого региональная администрация собиралась вернуть его в очный формат на традиционную площадку. При этом хотели использовать прошлогодний опыт с онлайн-трансляцией концертов.  Эхо Москвы

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