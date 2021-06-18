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Путин в субботу очно выступит на съезде "Единой России"

13:00 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выступит в субботу на съезде партии "Единая Россия". Он будет участвовать в мероприятии очно, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде "Единой России", который пройдет со всеми ковидными ограничениями, - сказал представитель Кремля. - Ожидаем его важное и содержательное выступление".

По его словам, Путин примет участие в съезде очно, но с учетом всех эпидемиологических требований. "Условия диктуют такую необходимость", - заметил Песков.

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