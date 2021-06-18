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Песков назвал полной глупостью утверждения о проваленной в РФ борьбе с пандемией

14:00 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Борьба с пандемией в России не провалена, заболеваемость в разных странах идет с разной амплитудой. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это полная глупость", - прокомментировал представитель Кремля утверждения, что борьба с коронавирусом на государственном уровне якобы провалена и РФ вышла в лидеры по росту заболеваемости.

"Я не знаю, кто это говорит, но как минимум это невежда", - добавил Песков. Он призвал не забывать "коварство этой инфекции". "Все страны сталкиваются с разной амплитудой волн этой инфекции", - подчеркнул пресс- секретарь президента.

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