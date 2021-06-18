Собянин: "бесковидные" зоны - признак возможности нормальной жизни
18:49 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперимент по созданию в ресторанах Москвы "свободных от ковида" зон является сигналом бизнесу и горожанам, что можно "нормально жить даже в условиях пандемии", заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Хорошее предложение, потому что нам же не только нужно бороться с коронавирусом путем каких-то ограничений или медицинских технологий. Я думаю, получится. По крайней мере это такой хороший сигнал и бизнесу, и горожанам, что можно жить по-другому, нормально жить даже в условиях пандемии. Но для этого нужно элементарно сделать прививку", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.
Он пояснил, что данная идея была ранее реализована в Европе. "Мы просто пытаемся перенять опыт, который уже отработан во многих, во многих европейских городах. Поэкспериментируем, сделаем", - сказал мэр.
Он отметил, что борьба с коронавирусом является еще и борьбой за выживание и функционирование экономики, а также города в целом, сохранение рабочих мест и заработной платы. "Нужно находить подходы. Как в новых условиях, в новой реальности это делать", - заключил Собянин.
Эксперимент с "бесковидными" ресторанами, которым разрешат, в частности, работать по ночам, проведут в Москве с 19 по 29 июня. Предполагается, что посещать их смогут только завершившие вакцинацию горожане и несовершеннолетние в сопровождении привившихся взрослых.
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