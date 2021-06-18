Макрон хочет, чтобы в ЕС был единый подход к отношениям с Россией
20:39 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС должны выработать единый подход к отношениям с Россией, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы регулярно сталкиваемся с провокациями, а также новой конфликтностью. Поэтому существует необходимость выработать правила в отношениях с Россией", - заявил он в контексте подготовки к предстоящему саммиту лидеров стран ЕС. Эта же тема будет обсуждаться в ходе предстоящих переговоров с канцлером ФРГ в пятницу.
Французский лидер подчеркнул, что страны ЕС "должны согласовать способы реагирования на провокации", но в то же время "найти пути для требовательного диалога".
По итогам предыдущего заседания Совета ЕС в конце мая лидеры стран - участниц содружества поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях между ЕС и Россией к плановому саммиту в июне. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила тогда, что ЕС пришел к выводу, что страны часто придерживаются разной линии в отношении РФ, в то время как важна единая политика.
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