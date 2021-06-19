Число погибших при крушении L-410 в Кузбассе выросло до девяти человек - ДОСААФ региона

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

"По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и 2 члена экипажа", - сказал собеседник агентства.