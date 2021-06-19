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Эбрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

11:00 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси победил на выборах президента в Иране, набрав 17,8 млн голосов. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Об этом заявил в субботу глава штаба по проведению выборов исламской республики Джамаль Орф, объявляя первоначальные результаты голосования.

"28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах", - сказал он. Орф добавил, что "Раиси набрал 17,8 голосов". Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

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