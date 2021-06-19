Эбрахим Раиси победил на выборах президента Ирана
11:00 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси победил на выборах президента в Иране, набрав 17,8 млн голосов. В голосовании приняли участие 28,6 млн человек. Об этом заявил в субботу глава штаба по проведению выборов исламской республики Джамаль Орф, объявляя первоначальные результаты голосования.
"28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах", - сказал он. Орф добавил, что "Раиси набрал 17,8 голосов". Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.
НОВОСТИ
- 12:00 19.06.2021
- В России выявили 17 906 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 31 января
- 11:45 19.06.2021
- В Москве выявили 9 120 заболевших ковидом за сутки, это максимум с начала пандемии
- 11:30 19.06.2021
- Власти Китая обсуждают идею отмены контроля рождаемости - WSJ
- 10:30 19.06.2021
- В Москве начинают работать «свободные от коронавируса рестораны»
- 10:00 19.06.2021
- Число погибших при крушении L-410 в Кузбассе выросло до девяти человек - ДОСААФ региона
- 09:30 19.06.2021
- США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран - WSJ
- 09:00 19.06.2021
- Тверская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса
- 08:50 19.06.2021
- США подготовили помощь Киеву на случай обострения ситуации на границе РФ и Украины - Псаки
- 08:40 19.06.2021
- Обрушение произошло на шахте в Кузбассе, один человек погиб
- 08:30 19.06.2021
- Четверо погибли, 17 пострадали при падении самолета L-410 в Кемеровской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать