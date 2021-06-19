Скоро будет запущена постоянная программа поддержки занятости молодежи - Путин

14:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин объявил о запуске в ближайшее время программы поддержки молодежной занятости.

Выступая на съезде "Единой России" в субботу, глава государства призвал уделить особое внимание молодежной политике. "Именно для молодежи нужно уделить особое внимание условиям для реализации их способностей, замыслов молодых людей, здесь партии нужно наладить более активное сотрудничество с региональными командами, с коллегами на местах", - указал Путин.

"В ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодежной занятости, нужно помочь молодому человеку найти работу, найти свое место в жизни", - сказал президент.