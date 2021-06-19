В Москве в ближайшее время будет доступна ревакцинация от COVID-19

15:08

В Москве в ближайшее время можно будет провести ревакцинацию против COVID-19. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сейчас у тех, кто прививался прошлой осенью и зимой, появился спрос на то, чтобы пройти повторную вакцинацию. «В условиях такого резкого ухудшения эпидемиологической ситуации мне понятны опасения людей. Многие хотят повысить свою защиту и сделать прививку еще раз, чтобы максимально снизить риск заболевания. Например, я сама ревакцинирована, - отметила Ракова. - Буквально вчера на федеральном уровне было озвучено, что ревакцинация в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходима гражданам спустя шесть месяцев после первой прививки. В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку».

По словам заместителя мэра, наличие антител к COVID-19 не является противопоказанием к прививке. «Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса, - говорит заммэра. - В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растет заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител. Другими словами, человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту. А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем. Кроме того, наличие антител вовсе не означает, что человек не является переносчиком вируса. Это не гарантия ни для тебя самого, ни для окружающих».

Кроме того, Ракова пояснила, как будет проводится обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - которых на предприятиях должно быть не менее 60%. «В эту долю - 60% работников - входят исключительно вакцинированные. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной. В оставшихся 40% как раз учитываются те, кто имеют временные медицинские отводы, те, кто переболели коронавирусом и другие лица на усмотрение самих организаций», - отметила Ракова. Среди них есть люди, которые почему-то еще «не приняли для себя решение получить надежную защиту». По словам заммэра, спорные ситуации, которые могут возникнуть, будут рассматриваться оперативно. «Специалисты специально созданного кол-центра будут индивидуально разбирать каждый из них», - сказала Ракова.