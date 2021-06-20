К середине дня голосования явка на парламентских выборах в Армении составила 26,82% - ЦИК
14:30 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.
В выборах участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) в 2008 участках по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).
НОВОСТИ
- 18:10 19.06.2021
- Первый замминистра обороны РФ вручил медали выпускникам академии РВСН
- 18:05 19.06.2021
- Замминистра обороны вручил дипломы выпускникам Военного университета МО РФ
- 17:55 19.06.2021
- Замминистра Булгаков вручил дипломы лучшим выпускникам филиала Военной академии МТО
- 17:40 19.06.2021
- Свыше 10 тыс. молодых лейтенантов пополнят ВС РФ в этом году
- 09:30 19.06.2021
- США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран - WSJ
- 17:05 18.06.2021
- Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ
- 15:00 17.06.2021
- Эрдоган не исключил возможности создания военной базы в Азербайджане - ТВ
- 12:32 15.06.2021
- Ударная группа ВМС США вошла в акваторию Южно-Китайского моря
- 14:05 11.06.2021
- Деловую авиацию посадят за стол
- 12:00 11.06.2021
- Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать