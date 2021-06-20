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К середине дня голосования явка на парламентских выборах в Армении составила 26,82% - ЦИК

14:30 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Армении к 14:00 (13:00 мск) составила 26,82%. Об этом в воскресенье сообщила член ЦИК республики Сильва Маркосян.

Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

В выборах участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) в 2008 участках по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).

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