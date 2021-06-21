В Ялте почти все объекты турсферы заново подключены к электросетям и водоснабжению - мэр
08:00 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее сообщалось, что из-за прошедшего в пятницу сильного дождя и последовавших подтоплений в Ялте были подтоплены 13 гостиниц, в том числе две, наиболее пострадавшие, расселены. При этом часть города оставалась без электроэнергии, водоснабжение до сих пор полностью не восстановлено.
"Практически все восстановлены", - отметила Павленко на вопрос о том, подключены ли туристические объекты к сетям водоснабжения, электроснабжения и другим.
В свою очередь вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко отметил, что проблема водоснабжения для города практически решена. Остаются отдельные отключения, связанные с неполадками на сетях, но в целом сети начали вновь заполнять водой. "Если все хорошо, то за ночь заполним [и вода дойдет до потребителей]", - пояснил он.
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