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В Ялте почти все объекты турсферы заново подключены к электросетям и водоснабжению - мэр

08:00 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снабжение объектов туристической сферы коммунальными ресурсами в Ялте практически восстановлено после прошедших на прошлой неделе ливней, сообщила ТАСС глава города Янина Павленко.

Ранее сообщалось, что из-за прошедшего в пятницу сильного дождя и последовавших подтоплений в Ялте были подтоплены 13 гостиниц, в том числе две, наиболее пострадавшие, расселены. При этом часть города оставалась без электроэнергии, водоснабжение до сих пор полностью не восстановлено.

"Практически все восстановлены", - отметила Павленко на вопрос о том, подключены ли туристические объекты к сетям водоснабжения, электроснабжения и другим.

В свою очередь вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко отметил, что проблема водоснабжения для города практически решена. Остаются отдельные отключения, связанные с неполадками на сетях, но в целом сети начали вновь заполнять водой. "Если все хорошо, то за ночь заполним [и вода дойдет до потребителей]", - пояснил он.

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