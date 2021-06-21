Пашинян набрал достаточно голосов для формирования правительства Армении - глава ЦИК
11:00 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян набрал на прошедших внеочередных парламентских выборах достаточно голосов (53,92%), чтобы самостоятельно формировать правительство. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян.
"Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право", - сказал Мукучян.
"Сейчас мы опубликовали данные, то есть какая партия сколько процентов от общего числа получила голосов. Потом уже, по другой схеме мы будем определять, кто сколько получит мандатов", - добавил Мукучян. Он пояснил, что формировать правительство может политическая сила, которая получит "54% от общего числа мандатов", а те 53,92%, которые получила партия Пашиняна - это количество голосов на выборах. При дальнейшем распределении мандатов, его партия получит дополнительные места в парламенте за счет тех голосов, которые получили другие партии, не преодолевшие избирательного барьера. Для партий он составляет 5%, для блоков - 7%.
Также Мукучян пояснил, кто из участников выборов пройдет в парламент третьим, так как барьер преодолели всего две организации - партия Пашиняна и блок Роберта Кочаряна "Армения" (21,04%), а по закону в армянском парламенте должно быть не меньше трех политических сил. "Третья сила, проходящая в парламент - это та, которая набрала больше [других] голосов избирателей [не преодолев при этом избирательного порога]", - сказал Мукучян, отвечая на вопрос корр. ТАСС. "По предварительным данным, да", - пояснил Мукучян на уточняющий вопрос о том, является ли такой структурой блок "Честь имею".
Блок "Честь имею" набрал 5,23% при необходимом барьере в 7%, а партия "Процветающая Армения" 3,96% при нужном пороге в 5%. Всего в выборах, прошедших в воскресенье, приняли участие 25 партий и блоков. Предварительная явка на выборах составила 49,4%.
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