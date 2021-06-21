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НОВОСТИ

В Москве активно развивается молодежное добровольческое общество – Сергунина

11:15 21.06.2021

Более 38 000 подростков в российской столице заняты добровольческой и благотворительной работой, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее данным, с начала нынешнего года начинающие волонтеры приняли участвовали в 43 различных программах и проектах. Среди них такие акции как «Поздравь ветерана», «Накорми друга» и «Весенняя неделя добра», а также целая серия активностей «Семь лет добрых дел» приуроченная ко празднованию дня рождения «Мосволонтера». Как отмечает заместитель мэра Москвы, «история вступления в ряды добровольцев у каждого из ребят своя, но объединяет их одно – желание помогать другим, делая мир добрее».

Отметим, что на портале ресурсного центра «Мосволонтер» сейчас зарегистрированы примерно 13 тыс. детей старше 14 лет. В прошлом году они участвовали в 54 городских мероприятиях. Таких, например, как «Российская креативная неделя» и конкурс «Доброволец Москвы». Кроме того, московские юные волонтеры присоединились к волонтерскому корпусу 75-летия Победы.

За содействие волонтеры получают от организаторов проектов различные поощрения –  грамоты, бесплатные билеты на городские мероприятия,  памятные сувениры.  Движение добровольных помощников поддерживается многими столичными вузами, благодаря волонтерской деятельности будущие абитуриенты могут при поступлении в российские вузы получить дополнительные баллы,  а в будущем - и повышенные стипендии.

Напомним, ресурсный центр «Мосволонтер» развивает и поддерживает добровольческое движение в столице, объединяя активных горожан, некоммерческие организации, представителей городских властей и предпринимателей для решения социальных задач мегаполиса. В волонтерской базе проекта сейчас значится более 80 000 жителей Москвы.


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