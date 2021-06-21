Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем
14:52 21.06.2021
|Фото из личного архива Анатолия Вассермана
Как отмечает аналитик, ему знакома политическая и общественная работа, поскольку он уже не один год защищает интересы россиян, например, более 12 лет состоял в одной из групп советников московского мэра. «Увы, далеко не все наши разработки были осуществлены тогда, - констатирует Вассерман. - До некоторых у столицы дошли руки только сейчас. Но раз их используют через много лет — значит они верные и полезные». Отметим, весной Вассерман запустил специальную бесплатную онлайн-платформу «Академия Вассермана», которая позволяет развивать интеллект и тренировать мозг.
Напомним, что выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября, в тот же день будут проведены региональные и муниципальные выборы. На встрече с депутатами российского парламента президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что выборы нового созыва необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений в их легитимности.
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