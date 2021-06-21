Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

14:52

Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Знаменитый участник интеллектуальных состязаний, аналитик Анатолий Вассерман сообщил о том, что собирается баллотироваться на предстоящих выборах в Государственную думу РФ. Он планирует выдвинуть свою кандидатуру в избирательном округе №205 и будет участвовать в политической агитации как самовыдвиженец. «На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем, - сообщил Вассерман. - Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы — жители округа, если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах».

Как отмечает аналитик, ему знакома политическая и общественная работа, поскольку он уже не один год защищает интересы россиян, например, более 12 лет состоял в одной из групп советников московского мэра. «Увы, далеко не все наши разработки были осуществлены тогда, - констатирует Вассерман. - До некоторых у столицы дошли руки только сейчас. Но раз их используют через много лет — значит они верные и полезные». Отметим, весной Вассерман запустил специальную бесплатную онлайн-платформу «Академия Вассермана», которая позволяет развивать интеллект и тренировать мозг.

Напомним, что выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября, в тот же день будут проведены региональные и муниципальные выборы. На встрече с депутатами российского парламента президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что выборы нового созыва необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений в их легитимности.