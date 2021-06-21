0
0
134
НОВОСТИ

Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

14:52 21.06.2021

2.jpg
Фото из личного архива Анатолия Вассермана
Знаменитый участник интеллектуальных состязаний, аналитик Анатолий Вассерман сообщил о том, что собирается баллотироваться на предстоящих выборах в Государственную думу РФ. Он планирует выдвинуть свою кандидатуру в избирательном округе №205 и будет участвовать в политической агитации как самовыдвиженец. «На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем, - сообщил Вассерман. - Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы — жители округа, если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах».

Как отмечает аналитик, ему знакома политическая и общественная работа, поскольку он уже не один год защищает интересы россиян, например, более 12 лет состоял в одной из групп советников московского мэра. «Увы, далеко не все наши разработки были осуществлены тогда, - констатирует Вассерман. - До некоторых у столицы дошли руки только сейчас. Но раз их используют через много лет — значит они верные и полезные». Отметим, весной Вассерман запустил специальную бесплатную онлайн-платформу «Академия Вассермана», которая позволяет развивать интеллект и тренировать мозг.

Напомним, что выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября, в тот же день будут проведены региональные и муниципальные выборы. На встрече с депутатами российского парламента президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что выборы нового созыва необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений в их легитимности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 21.06.2021
Две мятежные провинции на юге Судана получили автономию
0
13
16:00 21.06.2021
Шведский парламент выразил недоверие премьер-министру
0
44
15:34 21.06.2021
Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя безковидных зон
0
92
15:32 21.06.2021
Семь стран присоединились к решению ЕС закрыть небо для перевозчиков Белоруссии
0
106
15:12 21.06.2021
Блок экс-президента Армении Кочаряна не признает итоги парламентских выборов
0
103
15:00 21.06.2021
В Ялте несколько домов ушли под воду, вода прибывает - мэр
0
124
14:32 21.06.2021
Статья Путина о ВОВ написана на немецком, потому что эта тема важна для Германии - Песков
0
201
14:21 21.06.2021
Доктор Румянцев: детский возраст необходимо поднять до 21 года
0
194
14:12 21.06.2021
В ФРГ задержали сотрудника университета за связи с разведкой РФ - генпрокуратура
0
94
14:00 21.06.2021
Ситуация с ковидом в ряде регионов РФ обострилась - Путин
0
216

Возврат к списку