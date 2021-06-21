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В Ялте несколько домов ушли под воду, вода прибывает - мэр

15:00 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько домов ушли под воду в районе Васильевки в Ялте, вода продолжает прибывать, сообщила в понедельник в своем аккаунте в Instagram мэр города Янина Павленко.

"Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы", - написала Павленко.

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