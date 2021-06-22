Для США соперничество с КНР будет труднее холодной войны с СССР - экс-шеф Пентагона и ЦРУ
12:05 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соперничество с Китаем будет для США значительно более трудным, чем холодная война с Советским Союзом. Такое мнение выразил бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, выступая на виртуальном мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана.
По его мнению, соперничество между США и КНР не следует называть холодной войной, поскольку это "слишком упрощает" ситуацию. Такая формулировка, по словам Гейтса, создает впечатление, что "это будет точно так же, как состязание с Советским Союзом". Он добавил, "во многих отношениях это будет гораздо более трудное соперничество, чем то, которые было с Советским Союзом".
Как полагает Гейтс, для Вашингтона во время холодной войны ситуация облегчалась, в частности, "несоответствием в экономическом развитии" между США и СССР. "Китай представляет для нас совсем иной вызов, поскольку это держава, которая действует на многих уровнях. Она обладает экономической мощью, которая соперничает с нашей. У нас нет альтернативы [китайской] программе "Один пояс - один путь", - полагает экс-глава Пентагона и ЦРУ. По его мнению, эта программа "распространит китайское влияние в мире".
Говоря о Китае, Гейтс отметил, что "это страна, которая рвется вперед в сфере науки и технологий, которая принимает студентов из других стран для обучения". "Китай бросает вызов нам и другим демократическим странам, пользуясь многими инструментами, которые применяли мы, чтобы бросить вызов Советскому Союзу, - полагает Гейтс. - Мы даже еще не приступили к разработке стратегии того, как вести конкуренцию на всех этих уровнях".
"Китайцы всегда могут указать на то, что они сделали в сфере развития инфраструктуры, на то, что они вывели из бедности буквально сотни миллионов человек", - добавил бывший министр обороны США. "И китайцы, конечно, не забывают о своих вооруженных силах. У них сейчас крупнейший флот", - отметил он. "Думаю, это гораздо более серьезный вызов, чем тот, который когда-либо представлял для нас Советский Союз", - заключил Гейтс.
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