В Москве зарегистрировали 86 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 86, что стало максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 598, или 1,66%, заболевших.

За сутки в Москве выявили 6 555 случаев заражения против 7 584 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,5%. С начала пандемии в столице заразились 1 300 709 человек.