В Москве зарегистрировали 86 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
12:00 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 86, что стало максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 598, или 1,66%, заболевших.
За сутки в Москве выявили 6 555 случаев заражения против 7 584 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,5%. С начала пандемии в столице заразились 1 300 709 человек.
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