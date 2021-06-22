Чечня за пять месяцев текущего года стала лидером по числу преступлений - МВД России
12:32 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений в России за пять месяцев текущего года стали Чечня, Санкт-Петербург и Ингушетия. Об этом говорится в статистических материалах о состоянии преступности в стране, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, в Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 41,2%, в Санкт-Петербурге - 35,2%, Ингушетии - 27,5%. Близкие показатели зафиксированы в Туве - 25,8%. В десятку лидеров также вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Дагестан, Адыгея, Приморский край и Северная Осетия.
Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Еврейской автономной области (на 15,3%), Смоленской области (на 14,5%), Коми (на 12,5%), Рязанской (на 12%) и Курганской (на 10,7%) областях.
Всего в РФ с начала года зарегистрировано почти 845 тыс. преступлений, что на 1,6% больше аналогичного периода прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 44 регионах России, снижение - в 41.
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