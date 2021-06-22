Минобрнауки РФ опровергло разработку федеральной программы по чипированию мозга

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная программа по чипированию мозга в России не разрабатывается, ее признали нецелесообразной в конце прошлого года. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее о разработке программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" с финансированием в 54 млрд рублей до 2029 года написала газета "Коммерсант".

"Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", - сообщили в пресс-службе.