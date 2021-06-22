Число привившихся от коронавируса в Москве превысило 2 млн
15:32 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 2 млн человек привились от коронавируса в Москве на сегодняшний день. Об этом сообщил во вторник министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"В целом ситуация достаточно сложная. <...> Исходя из всего этого можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привито более 2 млн человек", - сказал Хрипун на онлайн-конференции.
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