Число привившихся от коронавируса в Москве превысило 2 млн

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2 млн человек привились от коронавируса в Москве на сегодняшний день. Об этом сообщил во вторник министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"В целом ситуация достаточно сложная. <...> Исходя из всего этого можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привито более 2 млн человек", - сказал Хрипун на онлайн-конференции.