В Москве временно запретят концерты, зрелищные и спортмероприятия, где больше 500 человек

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ласти Москвы с 22 июня вводят временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием на них более 500 человек. Об этом сообщил во вторник на своем интернет-сайте мэр столицы Сергей Собянин.

"С 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек - как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - написал мэр.

Он подчеркнул, что фан-зоны и танцполы "должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия".