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Москитная сетка – иллюзия защищенности: Олег Леонов рассказал, почему дети выпадают из окон

16:48 22.06.2021

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Фото пресс-службы отряда "ЛизаАлерт"
Родители должны объяснить своему ребенку правила безопасности, а также установить на окнах замки и фиксаторы, считает Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей. По его словам, такая мера может исключить несчастные случаи, при которых дети, облокотившись на прочную с виду москитную сетку, вываливаются на улицу.

Как говорит Леонов, маленькие дети часто они подходят к окну и видят москитную сетку, которая выглядит крепкой. Ребёнок на неё опирается, выдавливает сетку и выпадает наружу. Очень важно доносить до людей, что москитные сетки – это иллюзия защищенности. Не нужно оставлять окна открытыми настежь. Также родители должны рассказывать детям об опасности открытых окон», - отметил Леонов. Он также добавил, что особенную актуальность проблема приобретает летом, когда смертность от несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон, гораздо выше, чем в другие сезоны.

Куратор проектов «ЛизаАлерт»  считает, что объяснять детям опасность открытых окон и балконов следует после трех лет, но в любом случае без присмотра одних малышей оставлять ни в коем случае нельзя. Родителям лучше всего озаботиться  установкой специальных фиксаторов и замков, но если не проводить разъяснительную работу с детьми, пользы от приспособлений  будет не слишком много. Ребенок должен понимать опасность, знать, что выпасть из окна даже при наличии сетки очень легко. Ярким примером трагической ошибки общественник назвал случай, когда девочка-подросток 14 лет выпала из окна, решив поспать на подоконнике.

С начала 2021 года в Москве зарегистрировано 27 случаев выпадения детей из окон,  из них 5 с летальным исходом. По статистике, это дети от 1 года до 13 лет,  80% случаев - дети до 4 лет.

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