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Власти Испании помиловали осужденных каталонских политиков

17:00 22.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Испании помиловали каталонских политиков, осужденных за организацию референдума о независимости автономного сообщества в 2017м году. Оппозиция этим недовольна.

О решении стало известно меньше часа назад. О нём объявил премьер Испании. Педро Санчес уточнил, что помиловал девятерых лидеров каталонских сепаратистов, они получили длительные тюремные сроки после попытки отделения Каталонии около четырёх лет назад. Наибольший срок — 13 лет тюрьмы дали бывшему замглавы правительства Каталонии Ориолу Жункерасу. За день до помилования глава правительства Испании назвал шаг примирением и возвратом к диалогу.

По словам Санчеса это необходимо для восстановления нормальной жизни в регионе и единства каталонского общества. При этом как отмечают местные интернет-издания пока неясно, что будет с теми, кого не осудили и кто скрылся за границей. В их числе бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Он бежал от суда и тюрьмы в Бельгию. Тем временем испанская оппозиция уже раскритиковала Санчеса за его действия и обещала обжаловать решение правительства о помиловании. Декрет должен подписать глава государства — король Фелипе VI.

В Каталонии в октябре 2017-го провели референдум, на котором более 90% участников высказались за отделение от Испании. Мадрид, в свою очередь, отказался признавать результаты голосования. Власти страны задействовали статью конституцию, которая позволила ограничить самоуправление региона. До этого её не применяли.  Эхо Москвы

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