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НОВОСТИ

Россия не будет убеждать другие страны присоединиться к системе контроля над вооружениями

20:15 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не станет присоединяться к попыткам США принудить другие страны присоединиться к системе контроля ядерных вооружений. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике.

"Мы не станем присоединяться к усилиям США по будь то оказанию давления или убеждению других присоединиться, лишь потому что кто-то думает, что пора переходить на трехсторонний или многосторонний формат. Это не обсуждается", - сказал он.

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