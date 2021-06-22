Россия не будет убеждать другие страны присоединиться к системе контроля над вооружениями
20:15 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не станет присоединяться к попыткам США принудить другие страны присоединиться к системе контроля ядерных вооружений. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике.
"Мы не станем присоединяться к усилиям США по будь то оказанию давления или убеждению других присоединиться, лишь потому что кто-то думает, что пора переходить на трехсторонний или многосторонний формат. Это не обсуждается", - сказал он.
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