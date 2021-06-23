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К третьей фазе испытаний собственной вакцины против коронавируса приступил Вьетнам

08:10 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вьетнам приступил к третьей фазе испытаний собственной вакцины против коронавируса Nanocovax ("Наноковакс"), произведенной фармацевтической компанией Nanogen ("Наноген"). Первые тысяча добровольцев уже получили прививку, состояние их здоровья оценивается как стабильное, сообщила в среду армейская газета "Куан дой нян зан" со ссылкой на Военно-медицинскую академию, где проходит тестирование препарата.

Как сообщили в академии, наблюдение за состояние здоровья участников испытаний продлится до 30 июля. После этого будут сделаны окончательные выводы о степени безопасности и иммуногенности вакцины. Далее прививку в рамках третьей фазы испытаний препарата планируется сделать еще 12 тысячам добровольцев в возрасте от 18 до 75 лет.

Первые два этапа испытаний вьетнамской вакцины показали ее высокую эффективность. Все принявшие участие в тестировании добровольцы находились в стабильном состоянии после вакцинации. Лишь у некоторых были выявлены незначительные боли в месте инъекции и повышение температуры, которые проходили через один - два дня. У всех вакцинированных выработались антитела против COVID-19 на разных уровнях.

Работы по созданию вакцин от коронавируса ведут еще три вьетнамских производителя.

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