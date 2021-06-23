К третьей фазе испытаний собственной вакцины против коронавируса приступил Вьетнам
08:10 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщили в академии, наблюдение за состояние здоровья участников испытаний продлится до 30 июля. После этого будут сделаны окончательные выводы о степени безопасности и иммуногенности вакцины. Далее прививку в рамках третьей фазы испытаний препарата планируется сделать еще 12 тысячам добровольцев в возрасте от 18 до 75 лет.
Первые два этапа испытаний вьетнамской вакцины показали ее высокую эффективность. Все принявшие участие в тестировании добровольцы находились в стабильном состоянии после вакцинации. Лишь у некоторых были выявлены незначительные боли в месте инъекции и повышение температуры, которые проходили через один - два дня. У всех вакцинированных выработались антитела против COVID-19 на разных уровнях.
Работы по созданию вакцин от коронавируса ведут еще три вьетнамских производителя.
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