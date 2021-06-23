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В России выявили 17 594 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 17 594 против 16 715 днем ранее, до 5 368 513. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 12 660, это максимум с 13 марта. Всего уже выздоровели 4 902 110 человек. При этом доля вылечившихся, согласно данным штаба, снизилась до 91,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 548 против 546 днем ранее, что стало новым максимумом с 11 февраля. Всего, по его информации, с начала пандемии в стране умерли 130 895 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

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