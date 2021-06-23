В России выявили 17 594 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 17 594 против 16 715 днем ранее, до 5 368 513. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.
Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 12 660, это максимум с 13 марта. Всего уже выздоровели 4 902 110 человек. При этом доля вылечившихся, согласно данным штаба, снизилась до 91,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 548 против 546 днем ранее, что стало новым максимумом с 11 февраля. Всего, по его информации, с начала пандемии в стране умерли 130 895 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.
НОВОСТИ
- 12:32 23.06.2021
- ЕАЭС увеличил долю рубля во взаимных расчетах до 70% - Оверчук
- 12:20 23.06.2021
- Минск и Москва будут укреплять совместную группировку войск - министр обороны Белоруссии
- 12:18 23.06.2021
- Андрей Воробьев: Я надеюсь, каждый поймет, что вакцина спасает жизнь
- 12:05 23.06.2021
- Возросшая активность ВМС НАТО у границ РФ носит провокационный характер - Герасимов
- 12:00 23.06.2021
- В Москве зарегистрировали 88 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
- 11:24 23.06.2021
- Проект "Наша Победа 80" запустили в России по инициативе Петра Толстого
- 11:20 23.06.2021
- В Ялту прибыли 200 спасателей и 30 единиц техники для ликвидации последствий наводнения
- 11:05 23.06.2021
- Страны Юго-Восточной Азии принуждают к созданию военных блоков, аналогичных НАТО - Шойгу
- 11:00 23.06.2021
- Евгений Нифантьев запустил марафон по чтению стихов о войне
- 11:00 23.06.2021
- Россия в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров - Бортников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать