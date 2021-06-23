Минск и Москва будут укреплять совместную группировку войск - министр обороны Белоруссии
12:20 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия и Россия намерены укреплять совместную группировку войск. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая в среду на IX Московской конференции по международной безопасности.
"Беларусь продолжит активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене. В вопросах обеспечения региональной безопасности мы продолжим развитие современной белорусско-российской региональной группировки войск", - сказал министр обороны Белоруссии.
Хренин сообщил, что в ближайшее время военные двух стран рассчитывают завершить создание совместных центров подготовки войск и сил как в Белоруссии, так и в Российской Федерации, в Калининградской и Нижегородской областях. Белоруссия и Россия в очередной раз планируют продемонстрировать высокий уровень оперативной совместимости, слаженности и полевой выучки войск в ходе предстоящего стратегического учения "Запад-2021", отметил глава белорусского оборонного ведомства.
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