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Минск и Москва будут укреплять совместную группировку войск - министр обороны Белоруссии

12:20 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия намерены укреплять совместную группировку войск. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая в среду на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Беларусь продолжит активно содействовать дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене. В вопросах обеспечения региональной безопасности мы продолжим развитие современной белорусско-российской региональной группировки войск", - сказал министр обороны Белоруссии.

Хренин сообщил, что в ближайшее время военные двух стран рассчитывают завершить создание совместных центров подготовки войск и сил как в Белоруссии, так и в Российской Федерации, в Калининградской и Нижегородской областях. Белоруссия и Россия в очередной раз планируют продемонстрировать высокий уровень оперативной совместимости, слаженности и полевой выучки войск в ходе предстоящего стратегического учения "Запад-2021", отметил глава белорусского оборонного ведомства.

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