В Иране, на объекте Организации по атомной энергии Ирана, сорвана попытка диверсии - ТВ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка совершения диверсии сорвана в Иране, на объекте Организации по атомной энергии Ирана. Об этом сообщил в среду телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Прочие подробности телеканал не приводит.