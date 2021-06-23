Дефицита вакцин в России не будет - Песков
14:32 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицита антиковидных вакцин в России не возникнет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы его (такой риск - прим. ТАСС) не оцениваем. Мы считаем, что его не должно быть и не будет", - заявил представитель Кремля журналистам в среду, отвечая на вопрос, как в администрации президента оценивают потенциальный риск нехватки вакцин от коронавируса в стране.
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