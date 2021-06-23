Практику извинений на камеру поддержали в Госдуме и ОП

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме и Общественной палате поддержали практику извинений на камеру. Такое наказание может быть прописано в КоАП в качестве дополнительной ответственности.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов отметил, что публичные извинения десакрализируют правонарушения.

«Это важный психологический момент, потому что иногда человеку легче понести наказание, чем извиниться и признать свои ошибки. А публикуя извинения этого человека, ты как бы десакрализируешь этого бывшего героя, суперчеловека из GTA, показывая, что на самом деле это всё пустышка. Вся его помпезность, весь его флёр бандитский, не более чем напускное: вот он сидит в жалком виде и что-то там на камеру лопочет, что ему стыдно. Это правильно. Это хорошо внести в качестве меры, смягчающей наказание по административным правонарушениям».

Милонов добавил, что такие извинения должны быть добровольными.

Однако член Общественной палаты и руководитель группы в ОП по борьбе с фейками Александр Малькевич в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выступил за обязательность публичного наказания и ужесточение штрафов.

«Я выступаю за публичность наказания. У нас был период, когда люди повадились жарить шашлыки на вечном огне, осквернять знаковые места... У нас законодательство корявое в этом плане. Люди осквернили святыню, сделали это под камеры, они ещё на этом хайпанут, заработают. И в лучшем случае за мелкое хулиганство заплатят штраф в 30 тысяч рублей и ничего. Помимо того, что должны быть штрафы миллионные, чтоб они отбивали охоту вот так хулиганить, должна быть публичность наказания».

Такое же наказание Малькевич призвал ввести и за фейки о коронавирусе.

«У нас многие любят быть героями заочно: опубликовал какую-то душераздирающую историю о том, что взорвалась атомная электростанция, мне об этом сообщил дядя тёти брата сына свата, а после вакцинации 40 человек сошли с ума и выбросились из больницы и её подожгли. Устроил хайп в маленьком городке. А потом тебя нашли и выписали предупреждение, пальчиком погрозили или пять тысяч рублей? Нет, вот ты сиди, и пусть весь этот город, который ставил тебе лайки и говорил, какой мужественный человек, рассказал нам жуткую правду про чипирование, пусть они увидят, что ты не мужественный человек, что ты сидишь плачешь на эту камеру, размазывая слюни-сопли, говоря, что я всё выдумал, я хотел хайпануть, я хотел прославиться. Вот ты и прославился. Это дополнение к наказанию».

По словам Малькевича, сейчас общество живёт в условиях социальной реальности, где, если чего-то не было в сети, этого не было вообще, поэтому нарушителей нужно заставлять извиняться на камеру.

Практика публичных извинений начала распространяться в России несколько лет назад. Сначала к такому виду «общественной ответственности» прибегали представители кавказских республик. В последнее время ролики с извинениями правонарушителей и преступников начали публиковать МВД и Следственный комитет.