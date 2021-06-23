В России госпитализированы с ковидом 130 тыс. человек - Мурашко

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число госпитализированных с коронавирусом в России составляет 130 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"На данный момент госпитализированы 130 тыс. пациентов", - сказал он.