В России госпитализированы с ковидом 130 тыс. человек - Мурашко
16:00 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число госпитализированных с коронавирусом в России составляет 130 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
"На данный момент госпитализированы 130 тыс. пациентов", - сказал он.
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