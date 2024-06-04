900-тысячный посетитель павильона Сбера на ВДНХ получил в подарок умные устройства

22:05

За время работы павильона Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ его посетили уже более 900 тыс. человек. Юбилейными, 900-тысячными гостями экспозиции стали Денис и Марина Чугуевские с детьми, Артемом и Ариной, сообщает пресс-служба Сбера.

Семья Чугуевских из Перми увлекается автотуризмом. Они ехали в Нижний Новгород, но по пути дети увидели рекламу выставки «Россия» и уговорили родителей отправиться в Москву. Марина работает бухгалтером, Денис – IT-архитектор и занимается внедрением IT-систем на предприятиях. «Благодаря детям мы оказались на лучшей выставке «Россия» и попали в самый красивый павильон Сбера», – говорят Денис и Марина.

Семья Чугуевских стала обладателем большой колонки SberBoom с голосовым управлением. Юбилейные гости также получили памятные подарки с мерчем Сбера.

Каждый день осмотреть павильон Сбера на ВДНХ приходят все новые посетители. Только на прошлой неделе с 28 мая по 2 июня его посетили почти 30 тыс. человек. За этот период гости павильона приобрели 1,1 тыс. продуктов и сервисов Сбера (всего с начала работы выставки – 52 тыс.), а также умных девайсов на 0,5 млн руб. (всего – на 39 млн).

Прошедшая неделя на выставке была посвящена Международному дню защиты детей. Лекторий павильона Сбера, где в эти дни прошло больше 25 лекций, викторин и дискуссий о детской безопасности и развитии молодежи, посетили больше 900 человек. А свыше 1500 детей поучаствовали в 50 мастер-классах, посвященных детскому образованию и творчеству. Также 1 и 2 июня по случаю Дня защиты детей напротив павильона Сбера работал летний шатер, организованный Движением Первых и СберОбразованием для Фестиваля детства и юности. Гости выставки в интерактивной форме могли познакомиться с такими решениями, как «Школа 21», «IT-тренажерка», «Алгоритмика», «Академия искусственного интеллекта для школьников», СберСова, Звук и SberDevices. В летнем шатре также можно было научиться диджеингу, узнать о секретах юных блогеров, сделать аэротату и съесть мороженое. За два дня его посетили 14 тыс. детей и взрослых.

А с 4 по 9 июня в павильоне Сбера пройдет Неделя экологии. Для гостей запланировано более 30 различных активностей, посвященных заботе о природе и экологичному образу жизни. Взрослые посетители выставки смогут послушать лекции «Экологичный Дальний Восток» и «Цифровые продукты Сбера для малого бизнеса», а также поучаствовать в викторине «Экология в жизни человека». Детей в эти дни ждут увлекательные мастер-классы: «Роспись морских ракушек», «Алмазная мозаика. Звери Дальнего Востока», «Создание экоподушки с ароматными травами», «Роспись деревянных подставок под чашки», а также творческий мастер-класс по созданию букетов из свежих овощей и трав.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00 (понедельник – выходной). Выставка-форум на ВДНХ продлится до 8 июля 2024 года включительно. Вход для всех бесплатный.