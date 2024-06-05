Силы ПВО РФ сбили по два БПЛА в Белгородской и Курской областях и один — в Воронежской

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Курской областях и один — в Воронежской, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области», — сообщили в министерстве.