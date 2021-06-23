За время пандемии в Европе упал спрос на печатные новостные издания
19:15 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Печатные новостные издания сильно пострадали от пандемии коронавируса из-за ограничений на передвижение людей и снижения доходов от рекламы. Об этом сообщается в распространенном в среду докладе Института исследования журналистики Рейтер.
"В странах с традиционно высокими тиражами газет, такими как Германия, Австрия и Швейцария, наблюдается наибольшее снижение продаж", - говорится в документе. Число людей, приобретающих печатные издания, за минувший год сократилось в Германии на 7%, в Австрии - на 6%, а в Швейцарии на 11%. В то же время в этих трех странах наблюдается ускоренный переход на цифровые подписки.
Авторы доклада также отмечают, что пандемия оказала разрушительное воздействие на бесплатные газеты, которые в основном распространяются среди пассажиров общественного транспорта. В Великобритании распространение бесплатных газет "Метро" и "Стандард" упало примерно на 40% в годовом исчислении.
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