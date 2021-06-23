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Доцент РАНХиГС Будатаров поддержал инициативу Разворотневой о защите московских парков и скверов

19:50 23.06.2021

 

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Фото Екатерины Бибиковой
Строительство в парковых зонах и скверах Москвы должно быть ограничено, заявил доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы, руководитель Лаборатории по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла Института государственной службы и управления РАНХиГС Содном Будатаров. Он поддержал активность члена Общественной палаты РФ Светланы Развротневой, которая предлагает бороться с застройкой в парках и скверах мегаполиса.

Как говорит доцент, согласно социологическим исследованиям, большинство жителей мегаполисов среди городских проблем на первое место ставят вопросы экологии и создания экологически благоприятной городской среды. «Поэтому увеличение «зеленых поясов», создание «зеленых коридоров», объединение парков тропинками и велодорожками, создание единой «зеленой» инфраструктуры – это, конечно, хорошая инициатива, и я считаю, что ее нужно поддержать, – сказал  Содном Будатаров.

Напомним, ранее Светлана Разворотнева выступила с предложением запретить строительство в скверах и парках столицы. Общественница предлагает наоборот активно расширять охраняемые территории, сократив, а в идеале – попробовать на государственном уровне запретить строительство в лесопарковых зонах.

Как полагает Будатаров, необходимо создавать зеленую инфраструктуру, чтобы у москвичей была возможность не покидая город, в  30 минутах от дома оказаться в настоящем лесу. Необходимо также, чтобы сосуществование естественной среды обитания диких животных с человеком было гармоничным. По мнению доцента, важно четко определить перечень разрешенных и запрещенных действий на территории парков и природных заповедников, вести воспитательную и просветительскую работу с населением. Кроме того, вдоль троп национальных парков нужно оборудовать места, где можно набрать питьевую воду, ограничив использование одноразовых бутылок. Как считает ученый, контролировать правонарушителей, уничтожающих естественные ареалы обитания животных помогут дроны, беспилотные аппараты и цифровые средства.

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