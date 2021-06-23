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России и США нужно вернуться к официальным поездкам "в гости" к друг другу - Рябков

21:40 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России и США пора отказываться от практики официальных контактов в третьих странах и встречаться на своих территориях. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наверное, [России и США] уже пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок "в гости" к друг другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти", - сказал высокопоставленный дипломат.

При этом он отметил, что первая встреча межведомственных делегаций по стратегической стабильности состоится не в Москве и не в Вашингтоне. "Мы американцам свои предложения дали, и мы не хотели бы затягивать паузу. Тем более, что мы в Женеве четко договорились относительно запуска этого диалога. Мы считаем, что первую встречу в формате межведомственных делегаций было бы важно провести буквально в ближайшие недели. И если это устроит американцев, мы готовы сразу же выдвинуться к месту встречи", - добавил Рябков.

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